البنك المركزي الصيني يضخ 500 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 500 مليار يوان (33ر70 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بفائدة قدرها 8ر1%.



ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات اليوم بمقدار 23 بيب صيني إلى 1097ر7 يوان مقابل 1074ر7 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.





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