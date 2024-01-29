أجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الثاني (بترا)- تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون في المناطق الشمالية والوسطى الغربية غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج مع المطر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا لفترات قصيرة، وهنالك احتمال ضعيف أن تشهد المناطق الجنوبية الغربية زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة.

وتشير التحليلات إلى احتمالية أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات من الثلج ولفترات محدودة تكون ممزوجة بالمطر أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تؤدي إلى إثارة الغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متقطعة من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، كما يحتمل ان تشهد المرتفعات الجبلية العالية زخات من الثلج ولفترات محدودة تكون ممزوجة بالمطر أحياناً، وفي ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من شرقي المملكة، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الخميس، فيطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة بوجه عام، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد في المناطق الشرقية، كما يحتمل أن تكون الهطولات ولفترات محدودة ممزوجة بالثلج أحياناً، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 7 - 3، وفي مرتفعات الشراة 6 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 7، وفي مناطق السهول 11 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 13، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

29/01/2024 06:01:52

