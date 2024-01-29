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الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا

1/29/2024 12:22:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا ) - دان الأردن اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح أخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

وأعرب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د مهند مبيضين عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء.

وقال المبيضين إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف نشامى القوات المسلحة.

وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.

وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.

--(بترا)


هـ ح

28/01/2024 22:34:02

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