النرويج تعلن مواصلة دعمها للأونروا وتحث المانحين على القيام بواجبهم الإنساني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعلنت النرويج أنها ستواصل تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رغم مزاعم الاحتلال حول تورط بعض موظفيها في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.

ووفقاً لـ (فرانس برس) قال وزير الخارجية، إسبن بارث إيدي، في بيان صدر، اليوم الأحد، إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها" لـ(الأونروا)، وتحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".

وأضاف الوزير النرويجي إنه لا ينبغي معاقبة ملايين الغزيين بشكل جماعي.

يشار الى أن النرويج إحدى الدول الرئيسية المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

28/01/2024 22:23:31

