قطر تطالب بضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 28 كانون الثاني (بترا)-طالبت قطر بضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة دون عوائق، مع ضمان وصول مستويات كافية من الإمدادات.
وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، في تصريحات اليوم الأحد، إن عدد الشاحنات التي تعبر إلى قطاع غزة في الوقت الراهن تصل في بعض الأحيان إلى أقل من 100 شاحنة في اليوم الواحد، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بحجم احتياجات القطاع من الإمدادات والمساعدات العاجلة، مقارنة بعدد الشاحنات التي كانت تعبر المعبر قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي، والتي تصل في المتوسط إلى ما بين 400 و 500 شاحنة يوميا.
وأضافت الخاطر أن وصول المساعدات إلى مدينة العريش المصرية، يعتبر أسهل الخطوات فيما يتعلق بتحرك المساعدات من دول العالم إلى غزة، لكن هناك العديد من العراقيل التي يضعها الكيان الإسرائيلي لتوصيل المساعدات إلى داخل غزة، وهو بذلك ينتهك بصورة فاضحة المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يقع على عاتق الاحتلال في هذه الحالة، ضمان الوصول لمستويات كافية من الإمدادات والمساعدات.
وحول ما تتضمنه تلك المساعدات من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد أخرى، قالت الوزيرة القطرية إن "المساعدات تتنوع بين الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني، وبين مساعدات يمكن الاستغناء عنها في المرحلة الحالية، وهو ما نسعى إليه في الوقت الراهن، حيث نحرص على وصول المساعدات الملحة والضرورية للشعب الفلسطيني، خاصة الطبية والغذائية.
وأوضحت الخاطر أن قطر تُراجع بصفة مستمرة الاحتياجات الضرورية والفعلية للفلسطينيين، حتى تتمكن من إدخال ما يحتاجه فعليا الشعب الفلسطيني في غزة من مساعدات.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
28/01/2024 22:21:38
MENAFN29012024000117011021ID1107779262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.