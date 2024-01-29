قطر تطالب بضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 28 كانون الثاني (بترا)-طالبت قطر بضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة دون عوائق، مع ضمان وصول مستويات كافية من الإمدادات.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية، لولوة بنت راشد الخاطر، في تصريحات اليوم الأحد، إن عدد الشاحنات التي تعبر إلى قطاع غزة في الوقت الراهن تصل في بعض الأحيان إلى أقل من 100 شاحنة في اليوم الواحد، وهو رقم محدود للغاية مقارنة بحجم احتياجات القطاع من الإمدادات والمساعدات العاجلة، مقارنة بعدد الشاحنات التي كانت تعبر المعبر قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي، والتي تصل في المتوسط إلى ما بين 400 و 500 شاحنة يوميا.

وأضافت الخاطر أن وصول المساعدات إلى مدينة العريش المصرية، يعتبر أسهل الخطوات فيما يتعلق بتحرك المساعدات من دول العالم إلى غزة، لكن هناك العديد من العراقيل التي يضعها الكيان الإسرائيلي لتوصيل المساعدات إلى داخل غزة، وهو بذلك ينتهك بصورة فاضحة المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث يقع على عاتق الاحتلال في هذه الحالة، ضمان الوصول لمستويات كافية من الإمدادات والمساعدات.

وحول ما تتضمنه تلك المساعدات من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد أخرى، قالت الوزيرة القطرية إن "المساعدات تتنوع بين الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني، وبين مساعدات يمكن الاستغناء عنها في المرحلة الحالية، وهو ما نسعى إليه في الوقت الراهن، حيث نحرص على وصول المساعدات الملحة والضرورية للشعب الفلسطيني، خاصة الطبية والغذائية.

وأوضحت الخاطر أن قطر تُراجع بصفة مستمرة الاحتياجات الضرورية والفعلية للفلسطينيين، حتى تتمكن من إدخال ما يحتاجه فعليا الشعب الفلسطيني في غزة من مساعدات.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

28/01/2024 22:21:38

