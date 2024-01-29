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انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو من إيكواس

1/29/2024 12:22:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في بيان مشترك، أذاعه تلفزيون النيجر الرسمي، اليوم الأحد، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الفور.
ووفقاً لـ (رويترز)، قال المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن في البيان "بعد 49 عاما ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر بكل أسف وخيبة أمل كبيرة أن منظمة إيكواس حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية".
وأضاف عبد الرحمن "لم تساعد المنظمة بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن".
وتخضع كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو لحكم مجالس عسكرية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
28/01/2024 22:17:19

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