انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو من إيكواس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في بيان مشترك، أذاعه تلفزيون النيجر الرسمي، اليوم الأحد، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الفور.
ووفقاً لـ (رويترز)، قال المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجر الكولونيل أمادو عبد الرحمن في البيان "بعد 49 عاما ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر بكل أسف وخيبة أمل كبيرة أن منظمة إيكواس حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية".
وأضاف عبد الرحمن "لم تساعد المنظمة بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن".
وتخضع كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو لحكم مجالس عسكرية.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
28/01/2024 22:17:19
MENAFN29012024000117011021ID1107779260
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