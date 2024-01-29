لبنان: استشهاد 3 لبنانيين في غارة إسرائيلية على بلدة مروحين الحدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 كانون الثاني (بترا)- استشهد 3 أشخاص، وأصيب عدد آخر بجروح؛ جراء غارة إسرائيلية استهدفت مساء اليوم الأحد، بلدة مروحين اللبنانية الحدودية.
وقال مصدر أمني لمراسل (بترا)، في بيروت إن المدفعية الاسرائيلية استهدفت ساحة بلدة حولا، وبلدة مركبا بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى حالات اختناق ونقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.
وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات الضهيرة وكفركلا وحرج بلدة مركبا ومنطقة مشعرون الواقعة بين بلدتي مركبا وطلوسة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي، أغار على بلدتي عيتا الشعب ومارون الراس.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
28/01/2024 21:20:32
MENAFN29012024000117011021ID1107779258
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