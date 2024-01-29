لبنان: استشهاد 3 لبنانيين في غارة إسرائيلية على بلدة مروحين الحدودية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 28 كانون الثاني (بترا)- استشهد 3 أشخاص، وأصيب عدد آخر بجروح؛ جراء غارة إسرائيلية استهدفت مساء اليوم الأحد، بلدة مروحين اللبنانية الحدودية.

وقال مصدر أمني لمراسل (بترا)، في بيروت إن المدفعية الاسرائيلية استهدفت ساحة بلدة حولا، وبلدة مركبا بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى حالات اختناق ونقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدات الضهيرة وكفركلا وحرج بلدة مركبا ومنطقة مشعرون الواقعة بين بلدتي مركبا وطلوسة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي، أغار على بلدتي عيتا الشعب ومارون الراس.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

28/01/2024 21:20:32