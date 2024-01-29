الأردن يشارك في اجتماعين طارئين لمجلس جامعة الدول العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 28 كانون الثاني (بترا)- شارك الأردن في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، والذي ناقش الموقف العربي من التدابير الموقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بعد نظرها في القضية التي رفعت ضد إسرائيل.

وأكد مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة، خلال الاجتماع الذي جاء بطلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع الأردن ومصر، موقف الأردن المرحب بأمر محكمة العدل الدولية في القضية باعتباره قراراً تاريخياً خطوةً مهمةً بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وشدد العضايلة، في مداخلات في الاجتماع الذي ترأسته المملكة المغربية بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، على أن الأردن يطالب بالوقف الفوري والكامل للعدوان الإسرائيلي على غزّة إنفاذاً لأمر المحكمة، ونظراً لما يتسبب له هذا العدوان من كارثةٍ إنسانيةٍ وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.

وصدر عن الاجتماع بيان، رحب فيه المجلس بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، كما رحب برفض المحكمة طلب إسرائيل إزالة القضية من الجدول العام للقضايا المرفوعة أمام المحكمة، مشيداً باستخلاص محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي اجتماعٍ ثانٍ للمجلس على مستوى المندوبين ناقش حملة التحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، شدد السفير العضايلة على دعم الأردن للأونروا التي تقوم بدور حيوي لا بديل عنه في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد رفض الأردن مثل هذه الأساليب والادعاءات التي تمنع من وصول المساعدات للوكالة وتمكينها من القيام بدورها الأساسي وهو ما يخالف أمر محكمة العدل الدولية ويؤكد مضي إسرائيلي في غطرستها وخرقها للقانون الدولي الإنساني، معرباً عن رفض المملكة سياسة إخضاع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة ادعاءات ومزاعم إسرائيلية ضد عدد من طاقمها في قطاع غزة.

وفي نهاية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين صدر بيان رحب خلاله المجلس بالتدابير الستة المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وألزمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتباعها، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مرحباً بالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت وتقوم بها جنوب أفريقيا، داعياً الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي إلى الانضمام إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية.

وطالب جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات وعقوبات تلزم إسرائيل بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، التزاماً بأمر المحكمة، محذراً من أن دعم أية دولة أو جهة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في ارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاركة مواطنيها في العدوان العسكري الإسرائيلي، أو من خلال تقديم أو تصدير السلاح والذخائر، أو من خلال التواطؤ في التهجير القسري، سيجعل من تلك الدولة أو الجهة المعنية، مسؤولة أمام محكمة العدل الدولية، وجميع آليات العدالة الدولية الأخرى.

وادان المجلس تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعقبت صدور قرار المحكمة وإصراره على الوصف المضلل والكاذب لما ترتكبه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدفاع عن النفس كمبرر لاستمرار هذه الجرائم، والتأكيد على أن الواقع الميداني في قطاع غزه منذ صدور أمر المحكمة يؤكد على عدم وجود تغيير في السياسات الاسرائيلية العدوانية حيث تستمر باستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الانسانية الكافية في تجاهل صارخ للتدابير المؤقتة التي أمرت المحكمة إسرائيل بتنفيذها.

وأكد المجلس إدان العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وكالة الأونروا في قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط 152 شهيداً من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم، وتدمير الكثير من مقرات ومؤسسات الأونروا، بما فيها التي تؤوي المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسراً من بيوتهم وأحيائهم السكنية.

كما رفض وأدان الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما في ذلك التحريض ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب دون تحقيق أو تدقيق، بقصد استكمال الاعتداءات الإسرائيلية على الوكالة بغرض تقويضها وإنهاء دورها.

وأكد المجلس أن تمويل وكالة الأونروا هو مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، وبالتالي رفض وقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحذير من خطـورة ذلك بما يعرض أجيالاً من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات التعليمية والصحية والخدمـاتية، ويشـكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أن حرمان الفلسطينيين من فرص التعليم بسبب وقف تمويل الوكالة سيحرمهم من أي فرصة أمل بمستقبل أفضل وسيقوض فرص السلام ويدفع المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار.

--(بترا)





ن ا/ب ع/ ع ط

28/01/2024 21:09:48