التعاون الإسلامي: تعليق بعض الدول مساعداتها للأونروا عقاب جماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة إياه عقاباً جماعيا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، دعت المنظمة هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وبخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 114 يوماً، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين.

كما عمدت قوات الاحتلال على التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء.

كما حذرت المنظمة من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظقة.

--(بترا)

أ ن/ب ع / ع ط

28/01/2024 21:14:53