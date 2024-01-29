التعاون الإسلامي: تعليق بعض الدول مساعداتها للأونروا عقاب جماعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة إياه عقاباً جماعيا من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة، دعت المنظمة هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وبخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 114 يوماً، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين.
كما عمدت قوات الاحتلال على التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء.
كما حذرت المنظمة من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظقة.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
28/01/2024 21:14:53
MENAFN29012024000117011021ID1107779256
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