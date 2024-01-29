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أنقرة تعرب عن قلقها أزاء تعليق بعض الدول مساعداتها للأونروا

1/29/2024 12:22:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء قيام بعض الدول بوقف مساعداتها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ووفقاً لـ(لأناضول)، قالت الخارجية التركية، في بيان، إن الأونروا تلبي الاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في ظل ظروف صعبة للغاية، مشيرةً إلى أن أكثر من 150 موظفا في الأونروا، قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأعربت عن أملها في أن تقوم الدول التي أعلنت وقف مساعداتها للأونروا، بإعادة النظر في قرارها.
ولفت البيان إلى أن وقف بعض الدول تقديم المساعدات للأونروا، بسبب بعض الادعاءات التي طالت عددا قليلا من أعضاء هذه المنظمة، من شأنه أن يضر "بالشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى".
وعلقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية مؤقتا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في عملية طوفان الأقصى.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
28/01/2024 21:03:39

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