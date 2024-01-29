أنقرة تعرب عن قلقها أزاء تعليق بعض الدول مساعداتها للأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء قيام بعض الدول بوقف مساعداتها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ووفقاً لـ(لأناضول)، قالت الخارجية التركية، في بيان، إن الأونروا تلبي الاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في ظل ظروف صعبة للغاية، مشيرةً إلى أن أكثر من 150 موظفا في الأونروا، قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأعربت عن أملها في أن تقوم الدول التي أعلنت وقف مساعداتها للأونروا، بإعادة النظر في قرارها.
ولفت البيان إلى أن وقف بعض الدول تقديم المساعدات للأونروا، بسبب بعض الادعاءات التي طالت عددا قليلا من أعضاء هذه المنظمة، من شأنه أن يضر "بالشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى".
وعلقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية مؤقتا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في عملية طوفان الأقصى.
--(بترا)
أ ن/ب ع / ع ط
28/01/2024 21:03:39
MENAFN29012024000117011021ID1107779255
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