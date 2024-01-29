الميثاق الوطني يُحذر من الانجرار وراء مخططات الاحتلال لتصفية الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- حذر حزب الميثاق الوطني من خطورة انجرار بعض الدول الغربية وراء مخططات سلطات الاحتلال في تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد إعلان بعض الدول الغربية عن تعليق دعم وتمويل الوكالة وتقديم المساعدات في قطاع غزة.
ووصف الحزب قرارات التعليق الصادرة بالكارثة على الشعب الفلسطيني في القطاع، والذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة للغاية نتيجة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ ما يقارب من 4 شهور.
وقال الميثاق الوطني في بيان صدر عنه اليوم الأحد، إن قرار تعليق دعم وتمويل الأونروا في قطاع غزة يأتي منسجنا مع مخططات سلطات الاحتلال لتصفية الوكالة الدولية التي تعمل على تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين منذ 1948، وبحجة ادعاءات مزعومة ضد العاملين بالوكالة في قطاع غزة، وتوجيه عقاب جماعي لما يزيد عن مليوني مواطن يعانون ويلات الحرب والدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.
وأكد أن استمرار عمل (الاونروا) في قطاع غزة ضرورة حتمية في ظل ما يرتكبه الاحتلال من إبادات جماعية ومجازر ومنع لإدخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، وسط صمت المجتمع الدولي، وسكوته على جرائم الاحتلال.
كما جدد الميثاق الوطني دعمه للموقف الأردني تجاه استمرارية عمل الاونروا في قطاع غزة من خلال التحركات الدبلوماسية الأردنية عربيا ودوليا، مطالبا الدول التي أعلنت تعليق مساعداتها بالتراجع عن قراراتها.
--(بترا)
ع ح/ب ع / ع ط
28/01/2024 20:16:01
MENAFN29012024000117011021ID1107779254
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