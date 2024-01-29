الميثاق الوطني يُحذر من الانجرار وراء مخططات الاحتلال لتصفية الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- حذر حزب الميثاق الوطني من خطورة انجرار بعض الدول الغربية وراء مخططات سلطات الاحتلال في تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد إعلان بعض الدول الغربية عن تعليق دعم وتمويل الوكالة وتقديم المساعدات في قطاع غزة.

ووصف الحزب قرارات التعليق الصادرة بالكارثة على الشعب الفلسطيني في القطاع، والذين يعانون ظروفا إنسانية صعبة للغاية نتيجة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ ما يقارب من 4 شهور.

وقال الميثاق الوطني في بيان صدر عنه اليوم الأحد، إن قرار تعليق دعم وتمويل الأونروا في قطاع غزة يأتي منسجنا مع مخططات سلطات الاحتلال لتصفية الوكالة الدولية التي تعمل على تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين منذ 1948، وبحجة ادعاءات مزعومة ضد العاملين بالوكالة في قطاع غزة، وتوجيه عقاب جماعي لما يزيد عن مليوني مواطن يعانون ويلات الحرب والدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن استمرار عمل (الاونروا) في قطاع غزة ضرورة حتمية في ظل ما يرتكبه الاحتلال من إبادات جماعية ومجازر ومنع لإدخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، وسط صمت المجتمع الدولي، وسكوته على جرائم الاحتلال.

كما جدد الميثاق الوطني دعمه للموقف الأردني تجاه استمرارية عمل الاونروا في قطاع غزة من خلال التحركات الدبلوماسية الأردنية عربيا ودوليا، مطالبا الدول التي أعلنت تعليق مساعداتها بالتراجع عن قراراتها.

--(بترا)

ع ح/ب ع / ع ط

28/01/2024 20:16:01