خارجية النواب تلتقي السفير الفرنسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني-(بترا)- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، أهمية الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم الإغاثة العاجلة لسكان القطاع، إضافة إلى دعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

وشدد، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، سفير الجمهورية الفرنسية في عمان، اليكسي لو كوور غرانميزون، على ضرورة أن توقف قوات الاحتلال الصهيوني حربها الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك اعتداءاتها واستفزازاتها لأبناء الضفة الغربية.

وأكد حينا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تساند الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم وإعلان دولتهم المستقلة وعدم المساس بمقدساتهم الدينية والتاريخية.

ودعا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياحية والتجارية والاقتصادية والبرلمانية.

من جهتهم، أكد النائبان أسماء الرواحنة، و مجدي اليعقوب، ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وأبرزها السياحة العلاجية والتجارية.

بدوره، قال السفير غرانميزون، إن العلاقات الفرنسية-الأردنية تشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات، لا سيما التجارية والسياحية، مؤكدا أهمية العمل على توثيق العلاقات البرلمانية بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن فرنسا تعد شريكا مهما للأردن على الصعيد الاقتصادي، و تعتبر المستثمر الأوروبي الأكبر في الأردن.

--(بترا)

م خ/ب ع/ ع ط

28/01/2024 20:00:38