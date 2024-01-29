خارجية النواب تلتقي السفير الفرنسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني-(بترا)- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، أهمية الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم الإغاثة العاجلة لسكان القطاع، إضافة إلى دعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
وشدد، خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، سفير الجمهورية الفرنسية في عمان، اليكسي لو كوور غرانميزون، على ضرورة أن توقف قوات الاحتلال الصهيوني حربها الهمجية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك اعتداءاتها واستفزازاتها لأبناء الضفة الغربية.
وأكد حينا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تساند الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم وإعلان دولتهم المستقلة وعدم المساس بمقدساتهم الدينية والتاريخية.
ودعا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياحية والتجارية والاقتصادية والبرلمانية.
من جهتهم، أكد النائبان أسماء الرواحنة، و مجدي اليعقوب، ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وأبرزها السياحة العلاجية والتجارية.
بدوره، قال السفير غرانميزون، إن العلاقات الفرنسية-الأردنية تشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات، لا سيما التجارية والسياحية، مؤكدا أهمية العمل على توثيق العلاقات البرلمانية بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن فرنسا تعد شريكا مهما للأردن على الصعيد الاقتصادي، و تعتبر المستثمر الأوروبي الأكبر في الأردن.
--(بترا)
م خ/ب ع/ ع ط
28/01/2024 20:00:38
MENAFN29012024000117011021ID1107779253
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