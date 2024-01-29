توقف استقبال زوار تلفريك عجلون غدا
التاريخ
1/29/2024 12:22:15 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 28 كانون الثاني(بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون يوم غد الاثنين بسبب الظروف الجوية السائدة.
ودعت المجموعة جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
--(بترا)
ع.ف/ ن ح/ ع ط
28/01/2024 19:11:56
MENAFN29012024000117011021ID1107779252
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