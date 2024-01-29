الخارجية تعلن عن إجلاء 46 أردنيا من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إجلاء 46 مواطنا أردنيا من أصل 63 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح أمس السبت.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، جرى اليوم الأحد تأمين نقل 41 مواطنا أردنيا من أصل 46 مواطنا من الذين جرى إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.

وقال القضاة إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.

وأضاف أن 5 أشخاص آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.

وقال السفير القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 712 شخصاً من أصل 1153 مسجلا على قوائم الوزارة.

وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر ما زال موجودا حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، وتقديم جميع أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم.

كما أكد استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.

وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:- 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني:‏- ...

--(بترا)

ص خ/ ن ح/رق

28/01/2024 18:54:50