إصابة 2765 عسكريا إسرائيليا منذ بدء الحرب على غزة

إصابة 2765 عسكريا إسرائيليا منذ بدء الحرب على غزة
التاريخ
1/29/2024 12:22:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن 2765 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 تشرين الأول الماضي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أضاف جيش الاحتلال أن 397 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
28/01/2024 18:16:03
MENAFN29012024000117011021ID1107779249
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