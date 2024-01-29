إصابة 2765 عسكريا إسرائيليا منذ بدء الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن 2765 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 تشرين الأول الماضي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أضاف جيش الاحتلال أن 397 عسكريا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ف ق/ف م/رق

28/01/2024 18:16:03