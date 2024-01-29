17 أردنيا يختتمون مشاركتهم في برنامج تبادل الشباب الأردني الأميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- اختتم 17 شابا أردنيا مشاركتهم في برنامج تبادل القادة الشباب بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية (UJLEP).

وتلقى المشاركون في البرنامج الممول من وزارة الخارجية الأميركية، واستمر 4 أسابيع، وتتولى منظمة انترناشونال ريسيرتش آند ايكستشانجز بورد (ايركس) تنفيذه، تدريبا مكثفا على أعمال ومبادئ القيادة، وتصميم مشاريع عمل تساهم في تحسين مجتمعاتهم، إضافة إلى التدريب على الأعمال وريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية.

وبحسب بيان لمنظمة ايركس اليوم الأحد، أشارت المديرة الإقليمية للمنظمة في الأردن، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرانشيسكا صوالحة، إلى القدرة التنافسية للبرنامج، مبينة أن المشاركين بهذه الدفعة تم اختيارهم من بين أكثر من 400 متقدم.

وقالت أن التدريب ضمن البرنامج، يشمل أيضا تمكين المرأة، والدمج الاجتماعي والتسهيلات لذوي الإعاقة.

وأضافت صوالحة، أن المنظمة تشجع بشكل خاص القادة الشباب من المجتمعات المحلية وخاصة في الأطراف على التقدم للمشاركة بالبرنامج، لما تشكله مشاركتهم وتجاربهم من قيمة مضافة.

وقالت إحدى المشاركات بالبرنامج، مارينا السهاونة، إن البرنامج يعد انموذجا مثاليا لإحداث التغيير الإيجابي في حياة الأشخاص، مبينة أن البرنامج زودها بالأدوات اللازمة لنشر الوعي بصورة فعالة حول منع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا.

وأشاد المشارك يزن أبو الهيجا، بالخبرات التي اكتسبها إثر مشاركته بالبرنامج، وما شكلته من فرصة للتعرف على الثقافة والقيم الأميركية، مؤكدا أن البرنامج يوفر بيئة تشجّع الأفراد من خلفيات ثقافية متنوعة على التعبير عن أنفسهم بشكل حقيقي.

بدورها، أشادت مستشارة الشؤون العامة في السفارة الأميركية في عمان، ستيفاني وينانز، بالمشاركين من أصحاب المبادرات المجتمعية، مؤكدة دور البرنامج في الاستجابة لاحتياجات المهنيين الأردنيين الشباب.

وشددت على أهمية تمكين القادة الشباب في مختلف القطاعات، وتعزيز دورهم في معالجة التحديات بأشكالها كافة، مشيدة بالروابط والعلاقات القوية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

--(بترا)

م خ /ف م/رق

28/01/2024 18:05:51