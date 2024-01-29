17 أردنيا يختتمون مشاركتهم في برنامج تبادل الشباب الأردني الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- اختتم 17 شابا أردنيا مشاركتهم في برنامج تبادل القادة الشباب بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية (UJLEP).
وتلقى المشاركون في البرنامج الممول من وزارة الخارجية الأميركية، واستمر 4 أسابيع، وتتولى منظمة انترناشونال ريسيرتش آند ايكستشانجز بورد (ايركس) تنفيذه، تدريبا مكثفا على أعمال ومبادئ القيادة، وتصميم مشاريع عمل تساهم في تحسين مجتمعاتهم، إضافة إلى التدريب على الأعمال وريادة الأعمال، والمشاركة المجتمعية.
وبحسب بيان لمنظمة ايركس اليوم الأحد، أشارت المديرة الإقليمية للمنظمة في الأردن، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرانشيسكا صوالحة، إلى القدرة التنافسية للبرنامج، مبينة أن المشاركين بهذه الدفعة تم اختيارهم من بين أكثر من 400 متقدم.
وقالت أن التدريب ضمن البرنامج، يشمل أيضا تمكين المرأة، والدمج الاجتماعي والتسهيلات لذوي الإعاقة.
وأضافت صوالحة، أن المنظمة تشجع بشكل خاص القادة الشباب من المجتمعات المحلية وخاصة في الأطراف على التقدم للمشاركة بالبرنامج، لما تشكله مشاركتهم وتجاربهم من قيمة مضافة.
وقالت إحدى المشاركات بالبرنامج، مارينا السهاونة، إن البرنامج يعد انموذجا مثاليا لإحداث التغيير الإيجابي في حياة الأشخاص، مبينة أن البرنامج زودها بالأدوات اللازمة لنشر الوعي بصورة فعالة حول منع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا.
وأشاد المشارك يزن أبو الهيجا، بالخبرات التي اكتسبها إثر مشاركته بالبرنامج، وما شكلته من فرصة للتعرف على الثقافة والقيم الأميركية، مؤكدا أن البرنامج يوفر بيئة تشجّع الأفراد من خلفيات ثقافية متنوعة على التعبير عن أنفسهم بشكل حقيقي.
بدورها، أشادت مستشارة الشؤون العامة في السفارة الأميركية في عمان، ستيفاني وينانز، بالمشاركين من أصحاب المبادرات المجتمعية، مؤكدة دور البرنامج في الاستجابة لاحتياجات المهنيين الأردنيين الشباب.
وشددت على أهمية تمكين القادة الشباب في مختلف القطاعات، وتعزيز دورهم في معالجة التحديات بأشكالها كافة، مشيدة بالروابط والعلاقات القوية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.
--(بترا)
م خ /ف م/رق
28/01/2024 18:05:51
MENAFN29012024000117011021ID1107779248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.