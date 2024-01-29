المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 55%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية، ارتفع حتى صباح اليوم الأحد إلى ما نسبته 55,3 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا، وكانت نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس الفترة من العام الماضي 39,7 بالمئة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن كميات الأمطار التي دخلت السدود خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 4,5 مليون متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 115,5 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية بلغت 40 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في جنوب عمان/ قرية خان الزبيب خلال الـ24 ساعة الماضية وبلغت 15,8ملم.

--(بترا)

ي ع/ف م/رق

28/01/2024 17:35:52