المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 55%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية، ارتفع حتى صباح اليوم الأحد إلى ما نسبته 55,3 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا، وكانت نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس الفترة من العام الماضي 39,7 بالمئة.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن كميات الأمطار التي دخلت السدود خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 4,5 مليون متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 115,5 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية بلغت 40 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في جنوب عمان/ قرية خان الزبيب خلال الـ24 ساعة الماضية وبلغت 15,8ملم.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
28/01/2024 17:35:52
MENAFN29012024000117011021ID1107779247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.