عفيف غيث يتوّج بالبرونزية في الدوري العالمي للكراتيه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية، في الجولة الأولى من الدوري العالمي للكراتيه، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
ونجح عفيف في انتزاع الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب منتخب أذربيجان تورال أغالارزاد بنتيجة 2-6 ضمن منافسات وزن تحت 76 كيلوغراما.
واستهل عفيف مشاركته في البطولة بفوزه على الألماني أوزدمير محمد بنتيجة 8-0، ومن ثم فاز على الياباني هيروكي بنتيجة 5-1، وأكمل انتصاراته وفاز في نزاله الثالث على اللاعب البرتغالي مينديس بنتيجة 3-0.
وفي الدور ربع النهائي، فاز عفيف على الكازاخستاني ديدار أميرالي بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب المغربي سعيد أبايا بنتيجة 7-9، لينتقل للعب على الميدالية البرونزية التي حققها بعد فوزه على اللاعب الأذري.
--(بترا)
ض ع/م ف/رق
28/01/2024 17:31:51
MENAFN29012024000117011021ID1107779246
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