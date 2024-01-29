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عفيف غيث يتوّج بالبرونزية في الدوري العالمي للكراتيه

1/29/2024 12:22:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث، اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية، في الجولة الأولى من الدوري العالمي للكراتيه، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
ونجح عفيف في انتزاع الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب منتخب أذربيجان تورال أغالارزاد بنتيجة 2-6 ضمن منافسات وزن تحت 76 كيلوغراما.
واستهل عفيف مشاركته في البطولة بفوزه على الألماني أوزدمير محمد بنتيجة 8-0، ومن ثم فاز على الياباني هيروكي بنتيجة 5-1، وأكمل انتصاراته وفاز في نزاله الثالث على اللاعب البرتغالي مينديس بنتيجة 3-0.
وفي الدور ربع النهائي، فاز عفيف على الكازاخستاني ديدار أميرالي بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب المغربي سعيد أبايا بنتيجة 7-9، لينتقل للعب على الميدالية البرونزية التي حققها بعد فوزه على اللاعب الأذري.
--(بترا)
ض ع/م ف/رق
28/01/2024 17:31:51

MENAFN29012024000117011021ID1107779246

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