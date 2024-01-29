منظمات حقوق إنسان تطالب بحماية النساء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 28 كانون الثاني (بترا)- طالبت منظمات حقوق إنسان، اليوم الأحد، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق النساء في قطاع غزة والضفة الغربية، وحمايتهن من عنف الاحتلال، وتوفير الرعاية والاحتياجات اللازمة لهن بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي.

وقالت منظمات (حقوق الإنسان الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق)، إنها تتابع الكارثة غير المسبوقة التي ألمت بواقع حقوق النساء الفلسطينيات، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضافت أن من تداعيات هذا العدوان واستمراره تعرض النساء لعنف جسدي ونفسي من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما فاقم انهيار القطاع الصحي وشبه انعدام خدمات الرعاية الصحية بسبب القصف المستمر انعكست بشكل مباشر على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

ولفتت إلى أن الغالبية العظمى لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من النساء والأطفال، إذ استشهدت أكثر من 7500 امرأة و12345 طفلاً.

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب بفقدان الحوامل لأجنتهن، إذ استشهد عدد كبير منهن وأخريات تعرضن للإجهاض، وهناك 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر من المتوقع أن تلد الآلاف منهن في الشهر المقبل، ويحتمل أن تعاني المئات منهن من مضاعفات في الحمل والولادة في ظل غياب الرعاية الصحية والتخدير.

وأكدت أنه سجل ارتفاع في حالات الإجهاض ووفاة الأجنة نتيجة القصف، واستخدام الأسلحة الخطيرة كالفسفور الأبيض، كما تجري عمليات الولادة للنساء كالولادة القيصرية دون تخدير كاف أو أدوية مسكنة في ظل نقص الأدوات والمستلزمات الصحية الضرورية.

وقالت إن التهديد الأكبر هو سوء التغذية نتيجة عدم حصول النساء الحوامل على الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تمكن الجسم من القيام بوظائفه ما يعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر.

--(بترا)

أ ش/ن ح/رق

28/01/2024 17:27:34