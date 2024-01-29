قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

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عمان 28 كانون الثاني (بترا) أمين الرواشدة- أقر مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس اللغة الانجليزية واللغويات، وماجستير اللغويات في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم عالي، ودبلوم إعداد المعلمين قبل الخدمة، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس علوم إدارية، وعلوم لوجستية، وماجستير إدارة اللوجستيات، وإدارة الأعمال MBA، في الجامعة الألمانية الأردنية.

ووافق على استمرارية الاعتماد العام لجامعة عمان العربية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وماجستير التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص في للتخصصات، بكالوريوس أمن وسرية الشبكات والمعلومات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ودبلوم متوسط التمريض المشارك، والمختبرات الطبية، ومختبرات الأسنان، وذكاء الأعمال، والتسويق الالكتروني، وتكنولوجيا المحاسبة والتدقيق، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط التمريض، والقياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، والمحاسبة، في كلية الزرقاء الجامعية.

وأقرّ استمرارية الاعتماد الخاص للـتخصصات، دبلوم متوسط المحاسبة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وعلوم الشريعة، في كلية الكرك الجامعية، والعلوم الجمركية والضريبية في كلية العقبة الجامعية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط هندسة، والذكاء الاصطناعي والربوتات، في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات/المركز.

وأقر المجلس استمرارية الإعتماد الخاص، لتخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية/حاسوب في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة/المركز، ودبلوم متوسط تقنيات المعلومات والأرشفة الرقمية، في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط للعلوم الإنسانية، والمحاسبة، وهندسة الطاقة، في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية، وعلوم الشريعة، والقياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، والسجل الطبي، في كلية إربد الجامعية.

--(بترا)

أ ر/ن ح/رق

28/01/2024 17:24:25