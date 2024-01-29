الأرصاد الجوية: السلط تسجل أعلى كمية أمطار خلال المنخفض الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- قال مدير ادارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الهطولات المطرية خلال الفترة من 23 إلى 28 الشهر الحالي، تركزت على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وكانت غزيرة على فترات، ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن محطة رصد جوي السلط سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبلغ 111.5 ملم، والذي يشكل ما نسبته 22 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الحسين بمجموع مطري بلغ 77.0 ملم، وبنسبة 16 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 72.7 ملم، وبنسبة 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
وتابع آل خطاب، أن محطة رصد جوي رأس منيف، سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية وبلغ 107.0 ملم، وبنسبة 18 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي إربد بمجموع مطري بلغ 68.5 ملم، وبنسبة 15 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ومن ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 54.5 ملم، وبنسبة 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
وفي المناطق الوسطى الشرقية، بين آل خطاب أن محطة جوي رصد مطار الملكة علياء الدولي، سجلت أعلى مجموع مطري وبلغ 26.9 ملم، وبنسبة 18 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الزرقاء بمجموع مطري بلغ 20.2 ملم، وبنسبة 16 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد جوي المفرق أعلى هطول مطري في المناطق الشمالية الشرقية بمجموع مطري بلغ 21.1 ملم، وبنسبة 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
أما المناطق الجنوبية الغربية، قال آل خطاب، إن محطة رصد جوي الربة سجلت أعلى مجموع مطري وبلغ 44.8 ملم، وبنسبة 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي الشوبك بمجموع مطري بلغ 16.2 ملم، وبنسبة 7 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد جوي القطرانة بمجموع مطري بلغ 10.9 ملم، وبنسبة 11 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
--(بترا)
ح ظ/ف م/رق
28/01/2024 17:20:53
MENAFN29012024000117011021ID1107779243
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