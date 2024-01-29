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الأرصاد الجوية: السلط تسجل أعلى كمية أمطار خلال المنخفض الحالي

1/29/2024 12:22:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- قال مدير ادارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الهطولات المطرية خلال الفترة من 23 إلى 28 الشهر الحالي، تركزت على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وكانت غزيرة على فترات، ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن محطة رصد جوي السلط سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبلغ 111.5 ملم، والذي يشكل ما نسبته 22 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الحسين بمجموع مطري بلغ 77.0 ملم، وبنسبة 16 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 72.7 ملم، وبنسبة 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
وتابع آل خطاب، أن محطة رصد جوي رأس منيف، سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية وبلغ 107.0 ملم، وبنسبة 18 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي إربد بمجموع مطري بلغ 68.5 ملم، وبنسبة 15 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ومن ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 54.5 ملم، وبنسبة 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
وفي المناطق الوسطى الشرقية، بين آل خطاب أن محطة جوي رصد مطار الملكة علياء الدولي، سجلت أعلى مجموع مطري وبلغ 26.9 ملم، وبنسبة 18 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الزرقاء بمجموع مطري بلغ 20.2 ملم، وبنسبة 16 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد جوي المفرق أعلى هطول مطري في المناطق الشمالية الشرقية بمجموع مطري بلغ 21.1 ملم، وبنسبة 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
أما المناطق الجنوبية الغربية، قال آل خطاب، إن محطة رصد جوي الربة سجلت أعلى مجموع مطري وبلغ 44.8 ملم، وبنسبة 14 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي الشوبك بمجموع مطري بلغ 16.2 ملم، وبنسبة 7 بالمئة من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد جوي القطرانة بمجموع مطري بلغ 10.9 ملم، وبنسبة 11 بالمئة من معدلها الموسمي العام.
--(بترا)
ح ظ/ف م/رق
28/01/2024 17:20:53

MENAFN29012024000117011021ID1107779243

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