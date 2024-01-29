دعوة شركة حاويات العقبة لمنح إعفاءات من رسوم التخزين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني(بترا)- دعا فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، شركة ميناء حاويات العقبة لمنح الخطوط البحرية التي واصلت خدمة ميناء العقبة رغم أزمة الملاحة بالبحر الأحمر، حوافز تشجيعية، لدعمها الاقتصاد الوطني.

وأوصى فريق العمل الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقابة ملاحة الأردن، والنقابة اللوجستية الأردنية، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، بمخاطبة شركة ميناء حاويات العقبة لمنح الخطوط الملاحية وأصحاب البضائع للحاويات الفارغة والمعدة للتصدير، اعفاءات من رسوم التخزين أو إيجاد حلول مناسبة لهذه الإشكالية.

وحضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات فيها جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، ورئيس نقابة ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة.

وأكد الفريق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، ضرورة اعطاء الأولوية من قبل الخطوط الملاحية لأهم القطاعات الحيوية وسرعة تحميل بضائع القطاعات الحيوية وخاصة المواد الغذائية والأدوية، ومخاطبة شركات الملاحة بذلك.

واطلع الفريق خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية، وممثلو خطوط الملاحة العالمية، على الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة بعدد الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة.

وحسب الارقام، تبين وصول 19582 حاوية من بداية الشهر الحالي وحتى يوم الخميس الماضي، فيما يتوقع أن يصل عددها لنحو 22520 حاوية مع نهاية الشهر، كما وصل 5500 سيارة لميناء العقبة من بداية الشهر الحالي حتى اليوم.

واطلع الفريق على المعلومات الواردة من نقابة ملاحة الأردن والخطوط الملاحية المختلفة المتعلقة بالبواخر المتوقع وصولها لميناء العقبة في شهر شباط المقبل، من مختلف الأنماط، فيما هناك بعض الخطوط اتخذت قرارا بخدمة ميناء العقبة اسبوعيا عن طريق تشغيل بواخر التغذية.

وقرر فريق العمل اعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم، والاجتماع يوم الأحد المقبل لمتابعة المستجدات، وتحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة، والإطلاع على الجهود التي بذلت لإدامة حركة حاويات البضائع من وإلى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.

وطالب الفريق بضرورة إصدار قرار عاجل بإعفاء غرامات التأخير التي قد تتحقق من جراء التأخير في توريد بضائع العطاءات الواردة للحكومة أو القطاع الخاص، نتيجة التأخير في عمليات الشحن بسبب الظروف الحالية.

وثمّن فريق العمل عالياً استجابة الحكومة لطلبه، لوضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها.

--(بترا)

س ص/ ف م/ف ق

28/01/2024 16:43:41