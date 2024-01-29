النجار تعلن الفائزين بألوية الثقافة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، عن اختيار أقضية عجلون مجتمعة، "عرجان وصخرة/لواء قصبة عجلون"، ولواء دير علا، ولواء المزار الجنوبي، ألوية الثقافة الأردنية لعام 2024.
ووفق بيان صحفي للوزارة، قالت النجار، خلال الإعلان عن الفائزين بمسابقة الألوية الثقافية للعام الحالي بحضور لجنة الاختيار التي ترأسها وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار، وعضوية الروائيين رمضان الرواشدة والدكتور حسين العموش، والمهندسة سناء مهيار، والكاتبة رولى سماعين، ومدير الهيئات الثقافية في الوزارة أمجد العفيف، ومقررة اللجنة مريم حياصات، إن برنامج المدن الثقافية/الألوية الثقافية من أهم مشروعات الوزارة وبرامجها التي ترتبط بالتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن اختيار الألوية الثقافية يسهم بشكل مباشر وفعال في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، ويوفر المجال للتواصل بين الهيئات الثقافية والمؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المدني للتعاون وإبراز الصورة المشرقة لألويتهم، والكشف عن طاقات الموهوبين وإبداعاتهم.
وأعربت النجار عن شكرها وتقديرها لجهود اللجنة التي ضمت نخبة من أهل الرأي والفكر والثقافة والمعرفة في أخذها بمعايير الاختيار بشفافية وحياد وإخلاص، مثمنة جهودهم في دراسة الملفات وفحصها ومعاينتها.
وعبرت عن خالص مباركتها للألوية الفائزة، مؤكدة "أن المشروعات التي قدمت جميعا تستحق فرص الفوز بما اشتملت من برامج تنبع من قيم مجتمعنا الأصيل وتراثه الفني والحضاري وتعود بالنفع على المجتمع وتسهم في إثراء السردية الوطنية".
من جهته، بارك رئيس اللجنة الدكتور جرار للفائزين، مثمنا دور وزارة الثقافة في سعيها لتطوير البرنامج والارتقاء بمفرداته واستدامته، حيث ألقى الضوء على عمل اللجنة التي قامت بدراسة ملفات ستة ألوية تقدمت للمسابقة.
--(بترا)
م ت/ن ح/رق
28/01/2024 16:18:09
MENAFN29012024000117011021ID1107779240
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