النجار تعلن الفائزين بألوية الثقافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، عن اختيار أقضية عجلون مجتمعة، "عرجان وصخرة/لواء قصبة عجلون"، ولواء دير علا، ولواء المزار الجنوبي، ألوية الثقافة الأردنية لعام 2024.

ووفق بيان صحفي للوزارة، قالت النجار، خلال الإعلان عن الفائزين بمسابقة الألوية الثقافية للعام الحالي بحضور لجنة الاختيار التي ترأسها وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار، وعضوية الروائيين رمضان الرواشدة والدكتور حسين العموش، والمهندسة سناء مهيار، والكاتبة رولى سماعين، ومدير الهيئات الثقافية في الوزارة أمجد العفيف، ومقررة اللجنة مريم حياصات، إن برنامج المدن الثقافية/الألوية الثقافية من أهم مشروعات الوزارة وبرامجها التي ترتبط بالتنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن اختيار الألوية الثقافية يسهم بشكل مباشر وفعال في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، ويوفر المجال للتواصل بين الهيئات الثقافية والمؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المدني للتعاون وإبراز الصورة المشرقة لألويتهم، والكشف عن طاقات الموهوبين وإبداعاتهم.

وأعربت النجار عن شكرها وتقديرها لجهود اللجنة التي ضمت نخبة من أهل الرأي والفكر والثقافة والمعرفة في أخذها بمعايير الاختيار بشفافية وحياد وإخلاص، مثمنة جهودهم في دراسة الملفات وفحصها ومعاينتها.

وعبرت عن خالص مباركتها للألوية الفائزة، مؤكدة "أن المشروعات التي قدمت جميعا تستحق فرص الفوز بما اشتملت من برامج تنبع من قيم مجتمعنا الأصيل وتراثه الفني والحضاري وتعود بالنفع على المجتمع وتسهم في إثراء السردية الوطنية".

من جهته، بارك رئيس اللجنة الدكتور جرار للفائزين، مثمنا دور وزارة الثقافة في سعيها لتطوير البرنامج والارتقاء بمفرداته واستدامته، حيث ألقى الضوء على عمل اللجنة التي قامت بدراسة ملفات ستة ألوية تقدمت للمسابقة.

--(بترا)

م ت/ن ح/رق

28/01/2024 16:18:09