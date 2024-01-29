إرتفاع ارباح تنمية أموال الأيتام بنسبة 14 % العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت إيرادات مؤسسة تنمية أموال الأيتام بنسبة تزيد على 8 % خلال العام الماضي، لتصل إلى 13 مليونا و644808 دنانير، مقارنة مع 12 مليونا و628796 دينارا في عام 2022، وبزيادة مقدارها 1,016.012 دينار.

وقال قاضي القضاة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الشيخ عبد الحافظ الربطه، في بيان اليوم الأحد، أن صافي أرباح المؤسسة، ارتفع بنسبة 14 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 9 ملايين و 629291 دينارا، مقارنة مع 8 ملايين 440373 دينارا لنفس الفترة من عام 2022، وبزيادة مقدارها مليون و 188918 دينارا .

وبين سماحته، أن محفظة التمويلات بنظامي المرابحة والإيجار المنتهية بالتمليك، وصلت قيمتها إلى 81 مليونا و314493 دينارا خلال العام الماضي، وبنسبة نمو 17.1 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وإن صافي الربح القابل للتوزيع للعام 2023 بلغ قيمته 9 ملايين و 629291 دينارا.

وأضاف أن مجلس الإدارة، وبناء على النتائج المالية، قرر توزيع أرباح على حسابات الأيتام القاصرين بنسبة 4.2 بالمئة عن العام الماضي.

وقال الربطه إن المؤسسة استطاعت أن تحافظ على الوتيرة التصاعدية لأرباحها من خلال تضافر الجهود وتحقيق الخطة الاستثمارية للمؤسسة، وأن النتائج المتحققة تدل على صلابة وقوة المركز المالي للمؤسسة وبناء قاعدة رأسمالية قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات والاستمرار في تحقيق أهدافها.

وأوضح أن مجلس إدارة المؤسسة، يدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقه تجاه المواطنين من عملاء المؤسسة من خلال عدم رفع نسبة الربح على تمويلات المؤسسة بالرغم من ارتفاعها عالمياً، وقيام العديد من الجهات التمويلية المماثلة برفع النسبة.

كما أن المؤسسة مستمرة في القيام بدورها تجاه موظفي القطاع العام من خلال التوسع في إطلاق برامج تمويلية تلبي احتياجاتهم وبنسب ربح منافسة، وبما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وتحقيق اهداف المؤسسة.

اما فيما يتعلق بالخطة المستقبلية للمؤسسة، أكد الربطه أن المؤسسة، حصلت أخيرا على موافقة البنك المركزي على أصدار بطاقات تسوق إلكترونية بسقوف مختلفة يتم طرحها لموظفي القطاع العام .

ولفت إلى أن حاملي هذه البطاقات تمكنهم من شراء احتياجاتهم الأساسية وغيرها، من خلال العديد من المحال التجارية المعتمدة لدى المؤسسة بموجب اتفاقيات موقعة مسبقاً وتقسيطها بسعر الكاش ودون إضافة أي مبلغ على سعر الشراء، وبما يسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة رضى موظفي القطاع العام من خلال تقديم خدمات تفوق التوقعات.

--(بترا)

ر ا /ف م/ف ق

28/01/2024 16:14:25