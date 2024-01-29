المتقاعدين العسكريين تسير أولى رحلاتها للعمرة لهذا العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- سيرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد، الدفعة الأولى لبعثة العمرة الخاصة بالمتقاعدين العسكريين لهذا العام ومن جميع الرتب، والبالغ عددهم 200 معتمر.

ودعا مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال وداعه المعتمرين إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية والالتزام، ليكونوا رسل خير ومحبة لهذا الوطن الغالي، واغتنام هذه الفرصة للاستزادة من الأجر والثواب.

ودأبت المؤسسة على تقديم هذه الخدمة الدينية استمراراً لخدماتها المتنوعة تلبية لاحتياجات المتقاعدين العسكريين حسب الإمكانيات المتاحة.

--(بترا)

م ه/م ف

28/01/2024 15:41:56