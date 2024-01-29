المتقاعدين العسكريين تسير أولى رحلاتها للعمرة لهذا العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- سيرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد، الدفعة الأولى لبعثة العمرة الخاصة بالمتقاعدين العسكريين لهذا العام ومن جميع الرتب، والبالغ عددهم 200 معتمر.
ودعا مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال وداعه المعتمرين إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية والالتزام، ليكونوا رسل خير ومحبة لهذا الوطن الغالي، واغتنام هذه الفرصة للاستزادة من الأجر والثواب.
ودأبت المؤسسة على تقديم هذه الخدمة الدينية استمراراً لخدماتها المتنوعة تلبية لاحتياجات المتقاعدين العسكريين حسب الإمكانيات المتاحة.
--(بترا)
م ه/م ف
28/01/2024 15:41:56
MENAFN29012024000117011021ID1107779238
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