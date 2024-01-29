عملية جراحية نوعية بمستشفى الجامعة لاستئصال ورم من المريء بالمنظار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الأردنية، برئاسة استشاري جراحة المريء والمعدة، الدكتور محمد الطراونة، عملية جراحية نوعية لمريض أربعيني، تم خلالها استئصال ورم في الجزء الصدري من المريء باستخدام المنظار الجراحي.
وشارك في إجراء العملية، استشاريا التخدير والإنعاش الدكتور عبد الكريم العبادي، والدكتور خالد الزبن، واستشاري جراحة الجهاز الهضمي الدكتور محمد الرشدان.
وقال الدكتور الطراونة، إن إجراء هذا النوع من العمليات بالمنظار، يُعد من التطورات الهامّة في جراحة المريء؛ حيث أنه يقلل من فرص حدوث المضاعفات ويساعد على تقليل الألم والوقت اللازم للتعافي ما بعد الجراحة، مقارنة بالجراحات التقليدية التي تتطلب فتح جدار الصدر.
وأكد جاهزية المستشفى لإجراء العمليّات المتقدمة في تخصص جراحة المريء والمعدة وفق أحدث التقنيّات وآخر التوصيات العلمية.
يشار إلى أن المريض غادر المستشفى وهو بصحة جيدة دون حدوث أية مضاعفات.
--(بترا)
س ص/ف م/رق
28/01/2024 15:41:39
MENAFN29012024000117011021ID1107779237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.