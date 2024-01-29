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عملية جراحية نوعية بمستشفى الجامعة لاستئصال ورم من المريء بالمنظار

1/29/2024 12:22:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الأردنية، برئاسة استشاري جراحة المريء والمعدة، الدكتور محمد الطراونة، عملية جراحية نوعية لمريض أربعيني، تم خلالها استئصال ورم في الجزء الصدري من المريء باستخدام المنظار الجراحي.
وشارك في إجراء العملية، استشاريا التخدير والإنعاش الدكتور عبد الكريم العبادي، والدكتور خالد الزبن، واستشاري جراحة الجهاز الهضمي الدكتور محمد الرشدان.
وقال الدكتور الطراونة، إن إجراء هذا النوع من العمليات بالمنظار، يُعد من التطورات الهامّة في جراحة المريء؛ حيث أنه يقلل من فرص حدوث المضاعفات ويساعد على تقليل الألم والوقت اللازم للتعافي ما بعد الجراحة، مقارنة بالجراحات التقليدية التي تتطلب فتح جدار الصدر.
وأكد جاهزية المستشفى لإجراء العمليّات المتقدمة في تخصص جراحة المريء والمعدة وفق أحدث التقنيّات وآخر التوصيات العلمية.
يشار إلى أن المريض غادر المستشفى وهو بصحة جيدة دون حدوث أية مضاعفات.
--(بترا)
س ص/ف م/رق
28/01/2024 15:41:39

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