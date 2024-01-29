موسكو: سنرد بشكل فعال على محاولات الدول الغربية الإستيلاء على الأصول الروسية

موسكو: سنرد بشكل فعال على محاولات الدول الغربية الإستيلاء على الأصول الروسية
التاريخ
1/29/2024 12:22:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 28 كانون الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا سترد بشكل مناسب وفعال على محاولات الدول الغربية للإستيلاء على العقارات والأصول الروسية في الخارج.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان :"هذه المحاولات غير شرعية، الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج، بالاستيلاء على ممتلكات روسيا الاتحادية غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول".
--(بترا)
س ح/ ف م/ف ق
28/01/2024 15:40:01
MENAFN29012024000117011021ID1107779236
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