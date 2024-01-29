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موسكو: سنرد بشكل فعال على محاولات الدول الغربية الإستيلاء على الأصول الروسية

1/29/2024 12:22:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 28 كانون الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن روسيا سترد بشكل مناسب وفعال على محاولات الدول الغربية للإستيلاء على العقارات والأصول الروسية في الخارج.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان :"هذه المحاولات غير شرعية، الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج، بالاستيلاء على ممتلكات روسيا الاتحادية غير قانوني وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول".
--(بترا)
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28/01/2024 15:40:01

MENAFN29012024000117011021ID1107779236

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