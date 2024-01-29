صحة غزة: تطالب بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خانيونس.

وبحسب مصادر فلسطينية، أكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة عن عجز الفرق الطبية على نقل الجرحى من المجمع إلى المستشفى الميداني الأردني في القطاع، نتيجة كثافة نيران جيش الاحتلال صوب المجمع.

وقال إن الوضع داخل المجمع ومستشفى الأمل معقد وكارثي للغاية، مشيرا إلى أنه لا يوجد إمكانية لدخول سيارات الإسعاف للمجمع ومستشفى الأمل بخانيونس، مطالبا بحماية أممية للطواقم الطبية بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخانيونس.

--(بترا)

رصد/رس/م ف/ف ق

28/01/2024 15:35:42

