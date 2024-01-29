صحة غزة: تطالب بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة بتوفير ممر آمن لنقل الجرحى من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خانيونس.
وبحسب مصادر فلسطينية، أكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة عن عجز الفرق الطبية على نقل الجرحى من المجمع إلى المستشفى الميداني الأردني في القطاع، نتيجة كثافة نيران جيش الاحتلال صوب المجمع.
وقال إن الوضع داخل المجمع ومستشفى الأمل معقد وكارثي للغاية، مشيرا إلى أنه لا يوجد إمكانية لدخول سيارات الإسعاف للمجمع ومستشفى الأمل بخانيونس، مطالبا بحماية أممية للطواقم الطبية بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخانيونس.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ف ق
28/01/2024 15:35:42
MENAFN29012024000117011021ID1107779235
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