الأمير علي يلتقي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ويحفزهم قبيل مباراة العراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 28 كانون الثاني (بترا)- التقى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء تدريباتهم في الدوحة.
ويأتي لقاء سموه قبيل المباراة التي تجمع المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي الشقيق يوم غد في دور الـ 16 بكأس آسيا.
وحفز سموه اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء متميز في المباراة أمام المنتخب العراقي، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.
وتابع سموه تدريبات المنتخب وسط معنويات عالية للاعبين واصرار على تحقيق انجاز للكرة الأردنية.
ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي غدا عند الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
28/01/2024 15:27:17
MENAFN29012024000117011021ID1107779234
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