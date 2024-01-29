الأمير علي يلتقي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ويحفزهم قبيل مباراة العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 28 كانون الثاني (بترا)- التقى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم أثناء تدريباتهم في الدوحة.

ويأتي لقاء سموه قبيل المباراة التي تجمع المنتخب الوطني مع المنتخب العراقي الشقيق يوم غد في دور الـ 16 بكأس آسيا.

وحفز سموه اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء متميز في المباراة أمام المنتخب العراقي، وإسعاد الجماهير الأردنية التي تنتظر الفوز والتأهل للدور المقبل.

وتابع سموه تدريبات المنتخب وسط معنويات عالية للاعبين واصرار على تحقيق انجاز للكرة الأردنية.

ويلتقي "النشامى" مع نظيره العراقي غدا عند الثانية والنصف مساء على ستاد خليفة الدولي.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

28/01/2024 15:27:17