غارات إسرائيلية بالطيران الحربي والمسيّرات على بلدات لبنانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 كانون الثاني (بترا)- ينفذ الطيران الحربي الاسرائيلي والمسيّرات الاسرائيلية غارات منذ صباح اليوم الاحد، على عدد من البلدان اللبنانية المتاخمة للحدود مع اسرائيل.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على تعاونية لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا، مطلقة صاروخا موجها باتجاهها مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة".
واضاف المصدر" أن مسيرة اسرائيلية اغارت على المنطقة الواقعة بين بلدات راميا وعيتا الشعب والقوزح، متزامنا مع قصف مدفعي معاد على المنطقة نفسها.
كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة حولا وعلى اطراف مجدلزون-منطقة العاصي و بلدتي ام التوت وشيحين.
--(بترا)
ف ج/ ف ق
28/01/2024 15:12:49
MENAFN29012024000117011021ID1107779232
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