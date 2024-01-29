غارات إسرائيلية بالطيران الحربي والمسيّرات على بلدات لبنانية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 28 كانون الثاني (بترا)- ينفذ الطيران الحربي الاسرائيلي والمسيّرات الاسرائيلية غارات منذ صباح اليوم الاحد، على عدد من البلدان اللبنانية المتاخمة للحدود مع اسرائيل.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على تعاونية لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا، مطلقة صاروخا موجها باتجاهها مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة".

واضاف المصدر" أن مسيرة اسرائيلية اغارت على المنطقة الواقعة بين بلدات راميا وعيتا الشعب والقوزح، متزامنا مع قصف مدفعي معاد على المنطقة نفسها.

كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة حولا وعلى اطراف مجدلزون-منطقة العاصي و بلدتي ام التوت وشيحين.

--(بترا)

ف ج/ ف ق

28/01/2024 15:12:49