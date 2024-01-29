بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض
التاريخ
1/29/2024 12:22:04 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- أغلقت بورصة عمان تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.06 بالمئة، عند مستوى النقطة 2469.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية نحو 5.1 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 2662 صفقة.
--(بترا)
رش/رق
28/01/2024 15:08:46
MENAFN29012024000117011021ID1107779231
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