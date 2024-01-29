سياحة الأعيان تلتقي ممثلين عن جمعيتي السياحة الوافدة والفنادق الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، اليوم الأحد، رئيس جمعية السياحة الوافدة، غادة النجار، وأعضاء الجمعية، وأعضاء جمعية الفنادق الأردنية.
وقال العين الهندي، إن اللقاء جاء لمتابعة تحديات القطاع ومطالبه، بهدف تذليل العقبات التي تواجهه وتطويره والنهوض به، مؤكدا أهمية تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على رفع التحديات عبر رئاسة مجلس الأعيان إلى السلطة التنفيذية، والدفع باتجاه معالجتها من أجل دعم القطاع المعني بالسياحة بجميع أشكاله.
وعرض ممثلو الجمعيتين، أبرز التحديات التي تقف عائقا في وجه تنمية وتطوير القطاع، وعلى رأسها التنافس الإقليمي مع الدول المجاورة من خلال نقص العمالة المدربة جراء هجرتها للخارج.
وبينوا أن العقبات المالية تتمثل بالحاجة إلى الرجوع لبرنامج استدامة لعام 2024 في الضمان الاجتماعي في ظل الظروف الحالية الطارئة، داعين إلى إعادة النظر بالتشريعية الناظمة للقطاع بهدف تذليل العقبات ومعالجة تحديات القطاع السياحي.
من جهتهم، تحدث أعضاء "سياحة الأعيان" عن أهمية عقد لقاء تشاوري موسع، يضم جميع الجهات المختصة بالقطاع السياحي للنظر في التحديات والتشبيك بين القطاع العام والخاص.
وحضر اللقاء، الأعيان، جمال الخريشة، وأحمد طبيشات، وسليم خير، وخالد أبو العز، ومحمد الأزايدة، وخير الدين هاكوز، وعبدالله مطر، وزهير أبو فارس، وميسون العتوم، ومها البهو، إلى جانب أعضاء جمعية السياحة الوافدة، أروى محادين، ومحمد سميح، ويسار ملحس، ومن جمعية الفنادق، حسين الهلالات، وأيمن رشيد، ومي سمور.
--(بترا)
م ش/ن ح/رق
28/01/2024 14:56:44
MENAFN29012024000117011021ID1107779230
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