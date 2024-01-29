سياحة الأعيان تلتقي ممثلين عن جمعيتي السياحة الوافدة والفنادق الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم الهندي، اليوم الأحد، رئيس جمعية السياحة الوافدة، غادة النجار، وأعضاء الجمعية، وأعضاء جمعية الفنادق الأردنية.

وقال العين الهندي، إن اللقاء جاء لمتابعة تحديات القطاع ومطالبه، بهدف تذليل العقبات التي تواجهه وتطويره والنهوض به، مؤكدا أهمية تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على رفع التحديات عبر رئاسة مجلس الأعيان إلى السلطة التنفيذية، والدفع باتجاه معالجتها من أجل دعم القطاع المعني بالسياحة بجميع أشكاله.

وعرض ممثلو الجمعيتين، أبرز التحديات التي تقف عائقا في وجه تنمية وتطوير القطاع، وعلى رأسها التنافس الإقليمي مع الدول المجاورة من خلال نقص العمالة المدربة جراء هجرتها للخارج.

وبينوا أن العقبات المالية تتمثل بالحاجة إلى الرجوع لبرنامج استدامة لعام 2024 في الضمان الاجتماعي في ظل الظروف الحالية الطارئة، داعين إلى إعادة النظر بالتشريعية الناظمة للقطاع بهدف تذليل العقبات ومعالجة تحديات القطاع السياحي.

من جهتهم، تحدث أعضاء "سياحة الأعيان" عن أهمية عقد لقاء تشاوري موسع، يضم جميع الجهات المختصة بالقطاع السياحي للنظر في التحديات والتشبيك بين القطاع العام والخاص.

وحضر اللقاء، الأعيان، جمال الخريشة، وأحمد طبيشات، وسليم خير، وخالد أبو العز، ومحمد الأزايدة، وخير الدين هاكوز، وعبدالله مطر، وزهير أبو فارس، وميسون العتوم، ومها البهو، إلى جانب أعضاء جمعية السياحة الوافدة، أروى محادين، ومحمد سميح، ويسار ملحس، ومن جمعية الفنادق، حسين الهلالات، وأيمن رشيد، ومي سمور.

--(بترا)

م ش/ن ح/رق

28/01/2024 14:56:44