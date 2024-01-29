6330 معتقلا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ العدوان الاسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 28 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي الى نحو 6330 معتقلا.

وأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم الأحد، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بعد السابع من تشرين الاول.

واشارت الى أن الاعتقالات استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى بشكل غير مسبوق.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

--(بتر)

م . ف /اص/ أ أ

28/01/2024 13:56:03