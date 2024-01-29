6330 معتقلا فلسطينيا بالضفة الغربية منذ العدوان الاسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 28 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينين في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي الى نحو 6330 معتقلا.
وأكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم الأحد، أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بعد السابع من تشرين الاول.
واشارت الى أن الاعتقالات استهدفت جميع الفئات من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى بشكل غير مسبوق.
يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
--(بتر)
م . ف /اص/ أ أ
28/01/2024 13:56:03
MENAFN29012024000117011021ID1107779223
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