القبض على 22 متورطا في 11 قضية مخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع 11 قضية نوعية لتجار ومروجي مخدرات في مختلف مناطق المملكة، وألقت القبض خلالها على 22 شخصاً، منهم اثنان مصنّفان بالخطرَين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة، أُلقي القبض خلالها على 22 شخصا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة إربد، إذ جرى بعد جهد استخباري تفكيك شبكة جرمية لترويج المواد المخدرة في المحافظة امتهنت نشر المخدرات وترويجها بالمحافظة، وأُلقي القبض على 6 من أعضاء الشبكة أحدهم مصنف بالخطر بعد متابعة نشاطهم الجرمي ومراقبته وتحديد أماكنهم ومداهمتهم وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج.

وجرت كذلك في محافظة إربد مداهمة إحدى الشقق التي استخدمها شخصان لتصنيع مادة الكريستال المخدرة والقاتلة، بعد متابعة معلومات وردت حولهما وأُلقي القبض عليهما وضبط داخل الشقة كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تُستخدم لصناعة تلك المادة القاتلة، إضافة إلى ما يقارب 3.5 كغم من مادة الكريستال القاتلة.

وفي البادية الشمالية، تم التعامل مع أربع قضايا أُلقي القبض في الأولى على شخصين وبحوزتهما 8 كفوف حشيش و1000 حبة مخدرة وكميات من العملة المزيفة حاولا تسويقها على محلات تجارية، فيما أُلقي القبض في الثانية على تاجر للمخدرات بعد مقاومة وإطلاق النار باتجاه القوة الأمنيّة وضبط بحوزته 35 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في القضية الثالثة على شخصين من مروجي المخدرات وتجّارها أحدهما مصنف بالخطر بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما على 7 كفوف حشيش و 4000 حبة مخدرة وفي القضية الأخيرة ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته 7 كفوف حشيش.

وفي العاصمة، جرى التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الأولى على تاجر ومستورد للمخدرات ومزور للوصفات الطبية والوثائق الرسمية بعد جمع المعلومات حوله ومداهمة الشقة التي يستخدمها لنشاطه الجرمي وضبط داخل الشقة على نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة، و400 وصفة طبية مزورة ومجموعة من الأوراق الرسمية المزورة، إضافة إلى معدات تستخدم للتزوير، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على 3 أشخاص يروجون مادة الكريستال المخدرة والقاتلة وضبط بحوزتهم ربع كغم من تلك المادة.

وفي محافظة العقبة، أُلقي القبض على مروج بحوزته 6 آلاف حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في محافظة معان على شخصين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهما 5 آلاف حبة مخدرة و3 كفوف حشيش، وفي إحدى مناطق غرب البلقاء أُلقي القبض على شخص استخدم منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة، وضبط داخل المنزل على كميات كبيرة من تلك الأشتال وكمية من مادة الماريجوانا المجففة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

--(بترا)

ل م/م ف/ف ق

28/01/2024 13:49:14