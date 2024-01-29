البيت الروسي في عمان يتبرع لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الثاني (بترا)- سلم البيت الروسي في عمان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مساعدات إنسانية لارسالها للأهل في قطاع غزة.

وبحسب بيان للبيت الروسي اليوم الاحد، تشتمل المساعدات على مواد اساسية وأغذية وملابس تم جمعها من الجالية الروسية في الاردن إسنادا للمدنيين في غزة.

وبحث أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي و السفير الروسي في عمان جليب فيليكسوفيتش ديسياتنيكوف بحضور رئيس مكتب الممثلية الروسية الفيدرالية الدكتور ألكسي بوكين، أطر التعاون بين الطرفين.

--(بترا)

ج ب /اص/اح

28/01/2024 13:18:35

