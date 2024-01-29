البيت الروسي في عمان يتبرع لغزة
التاريخ
1/29/2024 12:22:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الثاني (بترا)- سلم البيت الروسي في عمان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مساعدات إنسانية لارسالها للأهل في قطاع غزة.
وبحسب بيان للبيت الروسي اليوم الاحد، تشتمل المساعدات على مواد اساسية وأغذية وملابس تم جمعها من الجالية الروسية في الاردن إسنادا للمدنيين في غزة.
وبحث أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي و السفير الروسي في عمان جليب فيليكسوفيتش ديسياتنيكوف بحضور رئيس مكتب الممثلية الروسية الفيدرالية الدكتور ألكسي بوكين، أطر التعاون بين الطرفين.
--(بترا)
ج ب /اص/اح
28/01/2024 13:18:35
MENAFN29012024000117011021ID1107779221
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