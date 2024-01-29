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نفاد الاكسجين بمستشفى الامل بخانيونس

1/29/2024 12:22:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


غزة 28 كانون الثاني (بترا) أمجد الشوا- اكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نفاد مخزون الاكسجين الخاص بمستشفى الامل بخانيونس جنوب قطاع غزة بسبب استمرار حصار الاحتلال للمستشفى، محذرة في بيان من عدم امكانية الطواقم الطبية اجراء العمليات الجراحية في مثل هذه الحالة.
واوضحت الجمعية انها تقوم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث امكانية توفير ممر آمن لجلب اسطوانات الاكسجين الى المستشفى.
الى ذلك، قالت الجمعية ان سبع إصابات وصلت إلى مستشفى الأمل جراء استهداف الاحتلال منزلا في محيط المستشفى منها إصابتان خطيرتان.
--(بترا)
ا ش/اح
28/01/2024 13:02:42

MENAFN29012024000117011021ID1107779220

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