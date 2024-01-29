عموتة يشيد بالقوة الهجومية للمنتخب الوطني ويؤكد الجاهزية لمباراة العراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 28 كانون الثاني (بترا) - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة امتلاك المنتخب لقوة هجومية جيدة استعدادا لملاقاة المنتخب العراقي يوم غد الاثنين، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وأشار المدرب المغربي عموتة الى جاهزية لاعبيه لمباراة يوم غد بحثا عن التأهل للدور التالي من البطولة رغم صعوبة المباراة أمام فريق جيد ومنظم بحجم المنتخب العراقي.
وكشف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، في المركز الاعلامي لبطولة كأس آسيا في الدوحة عدم اكتراثه بما يكتبه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية التركيز في المرحلة الحالية سعيا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة القارية.
ورفض المدرب حديث البعض عن لجوء المنتخب الوطني إلى الدفاع أمام العراق، مشيرا إلى أن المنتخب لن يركن للدفاع، ولاسيما أنه يملك قوة هجومية، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التوازن بين الدفاع والهجوم.
بدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان جاهزية اللاعبين لمباراة يوم غد، لافتا إلى أن المعنويات عالية بحثا عن الفوز والتأهل وبالتالي اسعاد الجماهير الأردنية.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
28/01/2024 12:25:45
MENAFN29012024000117011021ID1107779219
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