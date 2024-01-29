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عموتة يشيد بالقوة الهجومية للمنتخب الوطني ويؤكد الجاهزية لمباراة العراق

1/29/2024 12:22:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 28 كانون الثاني (بترا) - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة امتلاك المنتخب لقوة هجومية جيدة استعدادا لملاقاة المنتخب العراقي يوم غد الاثنين، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وأشار المدرب المغربي عموتة الى جاهزية لاعبيه لمباراة يوم غد بحثا عن التأهل للدور التالي من البطولة رغم صعوبة المباراة أمام فريق جيد ومنظم بحجم المنتخب العراقي.
وكشف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، في المركز الاعلامي لبطولة كأس آسيا في الدوحة عدم اكتراثه بما يكتبه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أهمية التركيز في المرحلة الحالية سعيا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة القارية.
ورفض المدرب حديث البعض عن لجوء المنتخب الوطني إلى الدفاع أمام العراق، مشيرا إلى أن المنتخب لن يركن للدفاع، ولاسيما أنه يملك قوة هجومية، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التوازن بين الدفاع والهجوم.
بدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان جاهزية اللاعبين لمباراة يوم غد، لافتا إلى أن المعنويات عالية بحثا عن الفوز والتأهل وبالتالي اسعاد الجماهير الأردنية.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
28/01/2024 12:25:45

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