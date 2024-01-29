عادل حديد: لست حزيناً على خروج الأبيض من أسيا لهذه الأسباب

قال عادل حديد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الأسبق: لست حزيناً على خروج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من كأس أسيا 2023 المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.

لافتاً إلى رضاه عن المستوى الذي بدا عليه المنتخب بالرغم من وداعه للمسابقة من دور الـ16، عقب الخسارة من طاجيكستان.

وقال حديد: اليوم بات لدينا فريق ورجال في الملعب والمكسب الحقيقي الذي حققناه هو الروح الوطنية والقتالية التي شاهدناها، فجميع اللاعبين أدوا ما عليهم وكانوا على قدر المسؤولية، أضف إلى ذلك الوجوه الشابة الجديدة التي قدمت مردوداً طيباً، مثل سلطان عادل وغيره من اللاعبين الشباب، وأعتقد أنها قادرة على تقديم المزيد في المستقبل القريب.

وأضاف: نجاح أي منتخب يأتي من القاعدة وهي الدوري المحلي الذي يمد المنتخب بالعناصر المميزة، وللأسف يعاني دورينا الضعف الشديد.

وتابع: سبب كبير من أسباب ضعف المنتخب السماح بوجود 6 لاعبين أجانب ومقيمين بالفريق، الأمر الذي ضيق الباب أمام اللاعب المواطن الذي بات لا يحصل على حقه في اللعب، فكيف ستفرز لاعب مواطن جيد في هذه الحالة، الأمر الذي انعكس على مستوى المهاجمين والمدافعين بالمنتخب وندرة العناصر المميزة في شتى المراكز.

وأشار إلى أن غياب السرعة والأداء والإبداع في دوري المحترفين أثر على أداء اللاعبين في الملعب، إضافة إلى زيادة عدد الأجانب والمقيمين بدورينا وعدم الاهتمام بالكوادر المحلية والثقة باللاعب المواطن، كل هذا أثر على أداء " الأبيض".

وتابع: لابد من تغيير القوانين ورفع القيود على اللاعب المواطن واعطائه الفرصة كاملة، خصوصاً وأن الدولة تمتلك بنية تحتية قوية من ملاعب ومرافق رياضية، تؤهلها لإخراج جيل قوي من اللاعبين المواطنين القادرين على رفع علم الدولة عالياً خفاقاً، كما حدث وسبق في الماضي عندما حمل هؤلاء الراية ونجحنا في التأهل لكأس العالم عام 1990، فقد كان هذا الجيل من المواطنين.

وقال حديد: لن تفيد القسوة من قبل وسائل الإعلام على البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، ولابد من إعطائه الفرصة كاملة، ونرى أنه استطاع أن يبني فريقاً، وتلك الروح الوطنية التي لمسناها في اللاعبين وهذه المجموعة من اللاعبين بدا يكون لها صوت، ونتوقع لها مستقبلاً باهراً.





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