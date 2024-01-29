اليابان: مركبة استكشاف القمر تستعيد الطاقة المحركة

أكدت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" اليوم الاثنين أن المسبار القمري الياباني (مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر) "إس إل آى إم" استعادت الطاقة المحركة بعد أيام من انقطاع التيار الكهربائي عقب الهبوط على القمر.

وقالت الوكالة في منشور اليوم الاثنين عبر منصات التواصل الاجتماعي: "تم الاتصال بـ/مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر/ بنجاح الليلة الماضية وتم استئناف العمليات".

وتابعت أن "عمليات الرصد العلمي بدأت على الفور باستخدام كاميرا متعددة النطاقات، وحصلنا على أول ضوء لمراقبة النطاقات العشرة".

ونجحت اليابان في هبوط المسبار عالي التقنية "إس إل آى إم" على سطح القمر في الساعات الأولى من يوم 20 يناير، لكن المركبة الفضائية واجهت مشكلات في البداية حيث توقفت الألواح الشمسية للمسبار عن إمداد الطاقة. ثم تم قطع الطاقة عن مركبة الهبوط.

وقالت جاكسا إن مركبة الهبوط تستكشف الآن سطح القمر.

وبهذا الهبوط، أصبحت اليابان الدولة الخامسة بعد الاتحاد السوفييتي آنذاك والولايات المتحدة والصين والهند التي تقوم بهبوط سلس على القمر.

يشار إلى أنه في أبريل 2023، حاولت شركة يابانية خاصة الهبوط على سطح القمر، لكنها فشلت. وفي ذلك الوقت، أشارت شركة "آي سبيس" إلى وجود خطأ في حساب ارتفاع مركبة الهبوط الخاصة بها أثناء محاولة الهبوط.

وسيجري استخدام البيانات التي يجمعها "إس إل آى إم" كجزء من مشروع أرتميس الذي تقوده الولايات المتحدة. وتريد ناسا بهذا البرنامج إرسال البشر إلى القمر مرة أخرى بعد أكثر من 50 عاما، رغم أن مهمة الهبوط على سطح القمر، أرتميس 3، تم تأجيلها مؤخرا إلى سبتمبر 2026.



