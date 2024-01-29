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مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة بالبرازيل

1/29/2024 12:17:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي سبعة أشخاص حتفهم الأحد بعد تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل حسبما ذكرت السلطات.

وسقطت الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت كامبيناس في ساو باولو، بعد أن تفككت في الهواء حوالي الساعة 10,30 (13,30 ت غ) في مدينة إيتابيفا التعدينية، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في ميناس جيرايس لوكالة فرانس برس.

وأوضحوا أن سبعة أشخاص كانوا في الطائرة "عثِر عليهم ميتين"، بعدما كانوا تحدثوا في بادئ الأمر عن العثور على ثلاث جثث بين حطام الطائرة.

وتظهر صور التقطها سكان محليون حطام الطائرة بعيد سقوطها على تلة مغطاة بالعشب والأشجار، وتم تداولها على وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام البرازيلية.

وهطلت أمطار غزيرة في الصباح على المنطقة التي وقعت فيها المأساة.

ولا يزال خبراء من الشرطة المدنية بالولاية، إضافة إلى أفراد من مركز التحقيق والوقاية في حوادث الطيران، يعملون في الموقع لتحديد أسباب الحادث.


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