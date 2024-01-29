مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة بالبرازيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي سبعة أشخاص حتفهم الأحد بعد تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل حسبما ذكرت السلطات.
وسقطت الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت كامبيناس في ساو باولو، بعد أن تفككت في الهواء حوالي الساعة 10,30 (13,30 ت غ) في مدينة إيتابيفا التعدينية، حسبما قال مسؤولو الإطفاء في ميناس جيرايس لوكالة فرانس برس.
وأوضحوا أن سبعة أشخاص كانوا في الطائرة "عثِر عليهم ميتين"، بعدما كانوا تحدثوا في بادئ الأمر عن العثور على ثلاث جثث بين حطام الطائرة.
وتظهر صور التقطها سكان محليون حطام الطائرة بعيد سقوطها على تلة مغطاة بالعشب والأشجار، وتم تداولها على وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام البرازيلية.
وهطلت أمطار غزيرة في الصباح على المنطقة التي وقعت فيها المأساة.
ولا يزال خبراء من الشرطة المدنية بالولاية، إضافة إلى أفراد من مركز التحقيق والوقاية في حوادث الطيران، يعملون في الموقع لتحديد أسباب الحادث.
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