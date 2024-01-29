شركة ألمانية تسعى لإطلاق صاروخ إلى الفضاء كل شهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأمل شركة ألمانية في إطلاق صواريخ إلى الفضاء بمعدل صاروخ واحد كل شهر من احدى جزر شيتلاند الواقعة في أقصى شمال المملكة المتحدة.
ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن المدير التجاري لشركة "روكيت فاكتوري أوجسبورج"، "أر إف إيه" إن الإثارة تتزايد قبيل لحظة ما وصفه بـ"ميداليتهم الذهبية الأولمبية" هذا الصيف- عندما سيحاولون تنفيذ أول إطلاق في أوروبا على الإطلاق لتوصيل الأقمار الصناعية إلى المدار.
وتعد الشركة واحدة من العديد من الشركات التي تخطط لاستخدام منصات الإطلاق في"ساكسافورد سبيسبورت" في جزيرة آنست، أقصى شمال جزر شيتلاند.
وفي ديسمبر الماضي حصلت شركة "ساكسافورد" على أول ترخيص لميناء فضائي للإطلاق العمودي في المملكة المتحدة، مما يسمح بما يصل إلى 30 عملية إطلاق كل عام.
وتسعى "أر إف إيه" إلى إعادة استخدام المرحلة الدنيا من صواريخها من أجل تحقيق عمليات توفير، على غرار سلسلة صواريخ "فالكون" التي تستخدمها شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك".
وعلى الرغم من أن هذا لن يحدث في الرحلات الأولية، إلا أن المرحلة الأولى من صاروخ "أر إف إيه وان" سيجري إنزالها بالمظلة لتسقط في البحر بعد دفع الأجزاء العلوية من المركبة عاليا في الغلاف الجوي.
MENAFN29012024000110011019ID1107779206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.