شركة ألمانية تسعى لإطلاق صاروخ إلى الفضاء كل شهر

تأمل شركة ألمانية في إطلاق صواريخ إلى الفضاء بمعدل صاروخ واحد كل شهر من احدى جزر شيتلاند الواقعة في أقصى شمال المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن المدير التجاري لشركة "روكيت فاكتوري أوجسبورج"، "أر إف إيه" إن الإثارة تتزايد قبيل لحظة ما وصفه بـ"ميداليتهم الذهبية الأولمبية" هذا الصيف- عندما سيحاولون تنفيذ أول إطلاق في أوروبا على الإطلاق لتوصيل الأقمار الصناعية إلى المدار.

وتعد الشركة واحدة من العديد من الشركات التي تخطط لاستخدام منصات الإطلاق في"ساكسافورد سبيسبورت" في جزيرة آنست، أقصى شمال جزر شيتلاند.

وفي ديسمبر الماضي حصلت شركة "ساكسافورد" على أول ترخيص لميناء فضائي للإطلاق العمودي في المملكة المتحدة، مما يسمح بما يصل إلى 30 عملية إطلاق كل عام.

وتسعى "أر إف إيه" إلى إعادة استخدام المرحلة الدنيا من صواريخها من أجل تحقيق عمليات توفير، على غرار سلسلة صواريخ "فالكون" التي تستخدمها شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك".

وعلى الرغم من أن هذا لن يحدث في الرحلات الأولية، إلا أن المرحلة الأولى من صاروخ "أر إف إيه وان" سيجري إنزالها بالمظلة لتسقط في البحر بعد دفع الأجزاء العلوية من المركبة عاليا في الغلاف الجوي.



