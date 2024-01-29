إطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء بغزة

إطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء بغزة
التاريخ
1/29/2024 12:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل مراسل الجزيرة عن مصادر أن مسيّرات إسرائيلية تطلق النار صوب المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء بغزة.
وأكد المراسل أن إطلاق النار يأتي بالتزامن مع أصوات آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء.
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