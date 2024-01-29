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إطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء بغزة

1/29/2024 12:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل مراسل الجزيرة عن مصادر أن مسيّرات إسرائيلية تطلق النار صوب المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء بغزة.


وأكد المراسل أن إطلاق النار يأتي بالتزامن مع أصوات آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء.


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