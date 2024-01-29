القيادة الوسطى الأميركية تعلن ارتفاع عدد إصابات الهجوم على القوة الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى الأميركية عن ارتفاع عدد إصابات القوات الأميركية إلى 34 جراء الهجوم على قوات أميركية على الحدود الأردنية السورية.
وأضافت القيادة أنه تم إجلاء 8 من الجنود الجرحى للحصول على رعاية صحية متقدمة.
ونوهت أنه على الحدود الاردنية السورية يوجد نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم.
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