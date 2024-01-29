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القيادة الوسطى الأميركية تعلن ارتفاع عدد إصابات الهجوم على القوة الأمريكية

1/29/2024 12:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة الوسطى الأميركية عن ارتفاع عدد إصابات القوات الأميركية إلى 34 جراء الهجوم على قوات أميركية على الحدود الأردنية السورية.


وأضافت القيادة أنه تم إجلاء 8 من الجنود الجرحى للحصول على رعاية صحية متقدمة.


ونوهت أنه على الحدود الاردنية السورية يوجد نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم.


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