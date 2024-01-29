مسؤول أميركي: نضع خيارات للرد على مقتل 3 جنود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي أنه يجري الآن وضع خيارات الرد على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين على الحدود الأردنية السورية .
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن توعد بالرد على الهجوم، متهما جماعات مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق بتنفيذ العملية التي استخدمت فيها طائرة مسيّرة كبيرة الحجم، بحسب مسؤولين أميركيين.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في "المقاومة الإسلامية في العراق" إعلانهم المسؤولية عن الهجوم".
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