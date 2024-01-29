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مسؤول أميركي: نضع خيارات للرد على مقتل 3 جنود

1/29/2024 12:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي أنه يجري الآن وضع خيارات الرد على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة عشرات آخرين على الحدود الأردنية السورية .


وكان الرئيس الأميركي جو بايدن توعد بالرد على الهجوم، متهما جماعات مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق بتنفيذ العملية التي استخدمت فيها طائرة مسيّرة كبيرة الحجم، بحسب مسؤولين أميركيين.


ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في "المقاومة الإسلامية في العراق" إعلانهم المسؤولية عن الهجوم".


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