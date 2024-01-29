4015 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل الاحد

4015 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل الاحد
التاريخ
1/29/2024 12:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي أمس الاحد، ليصل إلى 4015 ميغاواط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ الأردن بلغ 4220 ميغاواط خلال آب الماضي.
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