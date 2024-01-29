مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط 1%، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود، بعد أن أصاب صاروخ حوثي ناقلة وقود، تديرها شركة ترافيجورا، في البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض، مع استمرار إصلاح العديد من المصافي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا إلى 84.38 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار، كما وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 78.79 دولار للبرميل.
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