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مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط عالمياً

1/29/2024 12:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط 1%، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف بشأن إمدادات الوقود، بعد أن أصاب صاروخ حوثي ناقلة وقود، تديرها شركة ترافيجورا، في البحر الأحمر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه صادرات روسيا من المنتجات النفطية المكررة للانخفاض، مع استمرار إصلاح العديد من المصافي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا إلى 84.38 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 84.80 دولار، كما وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا إلى 78.79 دولار للبرميل.




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