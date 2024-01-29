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مسؤول إيراني ينفي علاقة بلاده باستهداف القوات الأميركية

1/29/2024 12:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أنه لا علاقة لبلاده بالهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة.


وكانت القيادة الوسطى الأميركية أعلن عن ارتفاع عدد إصابات القوات الأميركية إلى 34 جراء الهجوم على قوات أميركية على الحدود الأردنية السورية والذي أدى "إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين .


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