مسؤول إيراني ينفي علاقة بلاده باستهداف القوات الأميركية

مسؤول إيراني ينفي علاقة بلاده باستهداف القوات الأميركية
التاريخ
1/29/2024 12:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أنه لا علاقة لبلاده بالهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة.
وكانت القيادة الوسطى الأميركية أعلن عن ارتفاع عدد إصابات القوات الأميركية إلى 34 جراء الهجوم على قوات أميركية على الحدود الأردنية السورية والذي أدى "إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين .
MENAFN29012024000208011052ID1107779181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.