ستاندرد آند بورز تلوح بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير في وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن الوكالة قد تخفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني إذا اتسعت الحرب في غزة لتشمل جبهات أخرى.



وأكدت وكالة التصنيف الائتماني أن تصنيف "إسرائيل" عند "AA-" لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى أخطار توسع الحرب مع تأثير أكثر وضوحاً على الاقتصاد والوضع الأمني.



وقال مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "ستاندرد آند بورز" مكسيم ريبنيكوف: "تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين".



وأوضح أنه في حال زادت الأوضاع الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها "إسرائيل" بسبب تصعيد الصراع، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.



ووفقا لريبنيكوف، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5% فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزاً إجماليا يبلغ 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، لكن هناك أخطاراً قد تهدد تلك التوقعات.



وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيقل (15 مليار دولار)، وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.