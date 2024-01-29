مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية - اسماء
التاريخ
1/29/2024 12:10:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارات ومؤسسات حكومية، التالية اسماؤهم لإجراء الامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية لغايات استكمال اجراءات التعيين.
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