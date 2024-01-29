رويترز تكشف الحالة الصحية للعسكريين الأمريكيين المصابين جراء الهجوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي لم تكشف اسمه بأن الهجوم على القاعدة الأمريكية على الحدود الأردنية السورية تسبب بإصابة 34 جنديا أمريكيا بجراح متفاوتة في الرأس بينها إصابات دماغية.



وأضاف ذات المصدر للوكالة أنه "تم فحص ما لا يقل عن 34 عسكريا للتأكد من سلامتهم وأنهم لم يتلقوا أي إصابات دماغية محتملة أو ارتجاجا دماغيا، وتم إجلاؤهم من القاعدة لتلقي العلاج".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية .

